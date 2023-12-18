18 декабря 2023, 16:12
Земельный контроль Подмосковья обследовал 305 тысяч участков с начала года
Муниципальный земельный контроль Подмосковья обследовал 305 тысяч земельных участков в 2023 году. Об этом в эфире «360» рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.
В лидерах по выполненной работе — Можайск, где обошли 23 тысячи земельных участков с начала января. В передовиках также Раменское и Домодедово.
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«Благодаря тому, что мы оцифровали всю систему по земельному контролю, все происходит в режиме онлайн. Многое делает программа. Осмотр делают с помощью мобильного приложения, далее автоматически формируется акт, который сразу попадает в единую системы. Мы сразу видим результат проверки и можем принять решение», — рассказал Геннадий Герасимов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
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