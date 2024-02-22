Подмосковье 22 февраля 2024, 15:19 Земельные участки выдали 36 фермерам по программе «Подмосковные 10 га» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермеры Московской области получили 36 земельных участков по программе «Подмосковные 10 га». Всем желающим создать свое фермерское хозяйство регион предоставляет землю в безвозмездное пользование на срок до шести лет.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, эта программа успешно реализуется в Подмосковье с 2022 года в более чем в 25 округах региона с целью увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции.

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«На сегодняшний день в программе 108 земельных участков, 36 из которых уже предоставлены в безвозмездное пользование нашим фермерам», — рассказал Мурашов.

Для получения земли необходимо соответствовать важным критериям: иметь подмосковную регистрацию, продемонстрировать готовность использовать землю эффективно и по назначению, а также не иметь налоговых задолженностей.

Подать заявление можно через «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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