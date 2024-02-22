22 февраля 2024, 15:19
Земельные участки выдали 36 фермерам по программе «Подмосковные 10 га»
Фермеры Московской области получили 36 земельных участков по программе «Подмосковные 10 га». Всем желающим создать свое фермерское хозяйство регион предоставляет землю в безвозмездное пользование на срок до шести лет.
По словам заместителя председателя Правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, эта программа успешно реализуется в Подмосковье с 2022 года в более чем в 25 округах региона с целью увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции.
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«На сегодняшний день в программе 108 земельных участков, 36 из которых уже предоставлены в безвозмездное пользование нашим фермерам», — рассказал Мурашов.
Для получения земли необходимо соответствовать важным критериям: иметь подмосковную регистрацию, продемонстрировать готовность использовать землю эффективно и по назначению, а также не иметь налоговых задолженностей.
Подать заявление можно через «Госуслуги».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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Фермеры
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