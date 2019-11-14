Земельные участки выдали 2618 многодетным семьям в Подмосковье с начала года
В текущем году удалось обеспечить землей на 1000 семей больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Наилучшие результаты по предоставлению земли многодетным семьям в 2019 году в Дубне, где с начала года участки переданы 352 семьям, Балашихе, где обеспечены 268 семей, Чехове — 207 семей, Химках — 189 семей и Серпухове — 157 семей.
Владислав Коган отметил, что лидерство по обеспечению многодетных семей землей с момента вступления в действие закона (2011 год) у Лотошинского г. о., Ступина, Серебряных Прудов, Шаховской и Волоколамского округа. В данных муниципалитетах процент обеспечения многодетных семей составляет 94-98%.
Также в Подмосковье сформировано 2046 земельных участков для дальнейшего предоставления многодетным, а в стадии формирования находится 3076 участков.