Земельные участки в Подмосковье получили 846 семей с начала года

Земельными участками в Подмосковье обеспечили 846 многодетных семей с начала года. Лишь за сентябрь это сделали 227 раз. Больше всего участков дали в Коломне, Серпухове, Химках, Жуковском, Истре, Ступине, Чехове, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Подольске, Зарайске и Наро-Фоминске.

Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. Лидером по передаче земель стал Серпухов.

В Серпухове землю получили 88 семей, Химках — 80, Орехово-Зуеве — 54, Истре — 52, Коломне и Наро-Фоминске — по 49, а в Солнечногорске и Жуковском — 41 и 40 Наталья Адигамова.

В Ступине, Подольске, Зарайске и Чехове участки получили от 30 до 36 семей с тремя и более детьми.

По словам Адигамовой, за все время действия областного закона больше всего земель передали в Щелкове. Там их получили 1617 семей. А за ним идут Орехово-Зуево, Богородский округ, Сергиев Посад, Раменский округ и Дмитров.

Всего с 2011 года в Подмосковье обеспечили землей 27591 семью с тремя и более детьми. Работу продолжат.