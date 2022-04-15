Земельные участки в Клину предоставили 17 врачам

В Клинском округе 17 врачей получили земельные участки. Об этом сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

«Земельные участки в Клину предоставлены трем врачам скорой медицинской помощи, двум терапевтам, пяти анестезиологам-реаниматологам, а также хирургу, отоларингологу, кардиологу, нефрологу, психиатру-наркологу, акушеру-гинекологу и врачу общей практики. Для каждого врача получение участка — это, безусловно, событие. Мы видим, что программа востребована», — добавила министр.

Среди врачей, получивших землю в Клину — врач подстанции скорой медицинской помощи с 20-летним стажем Светлана Николенко.

«Я давно мечтала жить на своей земле, иметь свой дом. И благодаря программе правительства и лично губернатору Московской области у нас сбываются мечты — и это здорово!» — поделилась Светлана Николенко.

Дополнительную меру поддержки врачей инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев в июле прошлого года. С начала 2022-го уже более 200 медицинских специалистов получили земельные участки.