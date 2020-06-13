Земельные участки смогут получить 80 многодетных семей Подольска

Городской округ Подольск получил из областной собственности дополнительные 12 гектаров земли. Теперь участками смогут обеспечить 80 многодетных семей.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что Мособлимущество вместе с администрацией Подольска проделали большую работу по подбору и передаче земли в муниципальную собственность. Эту землю распределят между семьями с тремя и более детьми.

«Участок в 12 гектаров вблизи деревни Хочемы в Ступино позволит обеспечить землей порядка 80 многодетных семей округа», — отметила Адигамова.

Она добавила, что ранее Подольску передали 17,6 гектара из областной собственности в районе деревни Ваулово городского округа Чехов. Эту землю получат 130 многодетных семей.

Кроме того, впервые на территории Подмосковья для обеспечения многодетных семей 75,6 гектара земли передали из федеральной собственности. Эту землю распределят между 500 семьями. После передачи участков муниципальному образованию предстоит большая работа по оформлению и межеванию участков. В общей сложности администрация сможет обеспечить землей более 700 семей Подольска.