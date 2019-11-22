Земельные участки получили 25 многодетных семей Клина

25 многодетных семей городского округа Клин получили земельные участки. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Источник фото: администрация городского округа Клин

На столе в администрации городского округа Клин — конверты с номерами земельных участков для многодетных семей. В процедуре жеребьевки приняли участие 25 семей. Всего за шесть лет реализации госпрограммы правом получения земли уже воспользовались более 600 семей.

В семье Ильченко — трое детей. Мама Елена на жеребьевку пришла с годовалым сыном, старшие дети остались под присмотром главы семьи. Маленький Дима смело протянул руку к конвертам, разложенным на столе, и выбрал один из них — оказалось, в Высоковске.

«Поедем, не откладывая, в Высоковск участок смотреть, — улыбается Елена Ильченко, — очень хочется понять, где наша земля. Надеюсь, что участок хороший».

Источник фото: администрация городского округа Клин

Для семей также предлагались участки в деревнях Борки и Русино. Земли предоставляют из свободных муниципальных площадей. После всех согласований участок должен быть оформлен для садоводства или индивидуального жилищного строительства. Размер — не менее 10 соток. По условиям жеребьевки в течение 14 дней семья принимает решение — согласиться или отказаться от земли.

Начальник Управления земельно-имущественных отношений администрации г. о.Клин Евгения Рыжова пояснила, что если по каким-то причинам семья откажется от участка, например, он расположен далеко, добираться неудобно, или по каким-то другим критериям, то подается заявление в администрацию об отказе. В этом случае семья переносится в конец очереди.

Гуля Разгуляева участвует в жеребьевке уже в третий раз. От первых двух вариантов она отказалась. «Место-то очень хорошее было, но попалась низина, решила не рисковать. Второй раз очень далекая деревня, а машины у нас нет, сложно добираться. Сейчас довольна, хороший участок. Очень хочется приступить к строительству, реализовать идею. Планируем дом. Будем региональный материнский капитал использовать. Хотим не дачу, а именно ИЖС», — рассказала о планах на будущее Гуля.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Глава городского округа Клин Алена Сокольская — сама многодетная мама, и хорошо понимает, как важно получить участок, и иметь возможность построить на нем свой дом.

«Мы стабильно продолжаем в нашем округе выдавать участки, выполняя и федеральное постановление, и распоряжение губернатора. Сегодня жеребьевка ничем не отличается от предыдущих, кроме того, что она заключительная в этом году. Если вас что-то не устраивает, это не очень критично, вы вновь сможете прийти к нам, но уже в следующем году», — пояснила Алена Сокольская.

Следующая жеребьевка пройдет в феврале 2020-го. Чтобы получить право на предоставление земельного участка, многодетная семья должна зарегистрироваться в МФЦ. В 2019 году документы на земельные наделы оформили 49 клинских семей.