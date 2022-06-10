Земельные участки получили 23 врача дефицитных специальностей в Чехове

В Подмосковье все больше расширяется программа по предоставлению земельных участков медикам, работающим по дефицитным для региона специальностям. Таким образом, в Чехове землю уже успели получить 23 врача.

«Практически год уже в Подмосковье действует областная программа „Земля врачам“, предназначенная прежде всего для привлечения узких специалистов здравоохранения в регион. Благодаря новой льготной мере медики смогут решить один из главных, пожалуй, вопросов — жилищный, а земля в этом плане — отличное подспорье», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В Московской области ранее уже создали полный список специальностей, в которых в регионе остается особенная потребность. На текущий момент таких специальностей 36.

Благодаря тому, что в регионе действует специальная программа по предоставлению земли, многие специалисты решают остаться в Подмосковье и работать на благо общества. Об этом рассказал нейрохирург Чеховской областной больницы Алексей Грибанов. Сам он ранее занял первое место в списках врачей соответствующей специальности по Подмосковью в 2020 и 2021 годах.

Ранее стало известно, что в Подмосковье начала работать горячая линия, на которой на вопросы отвечает главный врач. Каждый сможет получить всю необходимую информацию о работе медучреждений, в том числе проекта «Онлайн-поликлиника». Можно оставлять свои отзывы и предложения, проводить консультации.