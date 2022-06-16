Земельные участки для врачей и инвесторов подготовили в Подмосковье

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова совместно с представителями налоговой службы, БТИ и администрации посетила Сергиево-Посадский городской округ.

Делегация посетила несколько объектов с целью поиска земельных активов для предоставления инвесторам, врачам и вовлечения недвижимости в налоговый оборот, а также использования земли по прямому назначению.

«Программу рабочего выезда мы составляем так, чтобы, выезжая на территорию муниципалитета, можно было сразу охватить несколько вопросов в части земельно-имущественных отношений. Каждая тема для нас важна и требует внимания», — подчеркнула Адигамова.

Источник фото: телеканал «360»

На территории Сергиево-Посадского округа реализуют крупный федеральный проект в сфере сельского хозяйства. Здесь построят новые научно-производственные объекты селекционного-племенного комплекса ФНЦ «ВНИТИП» РАН.

Для этих целей сформирован массив из пяти участков общей площадью более 180 гектаров, расположенных вблизи села Дерюзино, деревни Слотино, деревни Бобошино и деревни Малинники.

На этих территориях появятся птичники для выращивания молодняка и для содержания взрослых особей, инкубаторы, площадки для производства компоста. Кроме того, здесь построят научную базу по созданию и улучшению кур родительских форм и гибридного потомства.

«Это еще один масштабный проект по программе импортозамещения, который позволит заменить импортную продукцию и создать дополнительные рабочие места. Строительство комплекса планируют завершить в 2023 году», — рассказала глава ведомства.

В рамках работы по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот делегация посетила СНТ «Рассвет», расположенное в районе деревни Березняки. Здесь выявлено 30 земельных участков, на которых остаются незарегистрированные объекты недвижимости. Всего же по округу — 1,9 тысяч участков с не поставленной на государственный учет недвижимостью.

«Часто на встречах с дачниками мы слышим причину, по которой они не спешат регистрировать свою недвижимость: это большой налог. Поясню. В среднем в Московской области налог на дом составляет четыре-пять тысяч рублей в год, при этом членские взносы в СНТ — 12 тысяч рублей в год. Разница очевидна», — отметила Наталья Адигамова.

Источник фото: телеканал «360»

Программа рабочего выезда включала в себя также посещение деревни Глинково. Врач-педиатр из Сергиево-Посадской поликлиники Мария Фурник получила здесь участок по областной программе «Земля врачам» и уже начала работы по строительству дома.

«В Сергиево-Посадском округе с момента действия губернаторской программы землю получили уже 24 врача, врач-педиатр Мария Александровна была одна из первых. Сегодня мы побывали у неё на участке, услышали из первых уст все планы по строительству дома, обустройству участка. Здорово, что новый проект позволяет осуществить задуманное. Добавлю также, что Сергиев Посад является участником пилотной программы по созданию посёлков для врачей. Такой посёлок мы создаем в Богородском, где уже сформирован массив из 50 земельных участков. На данный момент от желающих врачей получить земельный участок в данном поселке поступило 15 заявлений, по семи из них заключаются договора», — сказала Наталья Адигамова.

Каждый рабочий выезд в обязательном порядке касается еще одной важной темы — нецелевого использования земли и мероприятий, которые должны проводить собственники по борьбе с борщевиком.

В деревне Репихово в 2020 и 2021 годах на одном из земельных участков были проведены проверки, которые показали, что земля не используется в соответствии с видом разрешенного использования (сельскохозяйственное производство) и зарастает борщевиком. На правообладателя наложили штраф и по закону исчислен земельный налог по стандартной ставке в полтора процента.

«О таких историях хочется рассказывать. Да, были предупреждения, штрафы, но сегодня мы видим совершенно другую картину. В настоящий момент участок вовлечен в оборот, обрабатывается, засеян сельскохозяйственными культурами. Одним словом, земля приносит пользу и используется по своему прямому назначению. А значит, мы работаем не зря», — подчеркнула Наталья Адигамова.