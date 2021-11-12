Земельные участки бесплатно получили 1726 многодетных семей Подмосковья с января

Свыше 1,7 тысячи многодетных семей Подмосковья получили бесплатные земельные участки с начала года. Больше всего это коснулось Люберец и Серпухова.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, лишь за октябрь передали 235 участков. Работу выполнили в 28 городских округах.

С начала года больше всего земель выдали в Люберцах — 128 и Серпухове — 126. Следом идут Богородский, Химки, Коломна, Орехово-Зуево и Котельники.

По словам заместителя председателя правительства региона Андрея Разина, за 10 лет действия закона о предоставлении бесплатных участков их получили 29 729 семей Подмосковья.

Земли в Московской области безвозмездно выдают и врачам. Эту меру поддержки в июле инициировал губернатор Андрей Воробьев.

Врачам уже выдали первых 55 земельных участков. Задача такой меры — поощрить их за непростой труд и привлечь в Подмосковье ценных специалистов.