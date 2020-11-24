Земельные участки бесплатно получат более 100 многодетных семей Подмосковья

Еще 47 земельных участков в Подмосковье передадут многодетным семьям с тремя или более детьми. Кроме того, будут образованы 55 новых участков, которые также предоставят семьям. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Согласованием передачи земельных участков занималось Минмособлимущество. Несмотря на пандемию, совместная работа с администрациями городских округов региона по подбору территорий продолжается.

«В Егорьевске администрация округа подготовила девять земельных участков для предоставления многодетным семьям, в Мытищах — шесть участков, в Шатуре и Сергиево-Посадском — по пять земельных участков, в Орехово-Зуеве и Истре — по четыре земельных участка, в Коломне — три участка», — рассказала Адигамова.

Она добавила, что по несколько участков выделили в Раменском, Дубне, Чехове, Серпухове, Кашире, Солнечногорске, Ступине, Серебряных Прудах и Шаховской. Также Минмособлимущество согласовало создание 55 новых участков, из которых 21 готовится в городском округе Чехов, а 15 — в городском округе Коломна. Еще 14 новых земельных участков появятся в Сергиевом Посаде, также предусмотрены участки в Пущине, Озерах и Егорьевске.