Земельные участки бесплатно получат более 100 многодетных семей Подмосковья
Согласованием передачи земельных участков занималось Минмособлимущество. Несмотря на пандемию, совместная работа с администрациями городских округов региона по подбору территорий продолжается.
«В Егорьевске администрация округа подготовила девять земельных участков для предоставления многодетным семьям, в Мытищах — шесть участков, в Шатуре и Сергиево-Посадском — по пять земельных участков, в Орехово-Зуеве и Истре — по четыре земельных участка, в Коломне — три участка», — рассказала Адигамова.
Она добавила, что по несколько участков выделили в Раменском, Дубне, Чехове, Серпухове, Кашире, Солнечногорске, Ступине, Серебряных Прудах и Шаховской. Также Минмособлимущество согласовало создание 55 новых участков, из которых 21 готовится в городском округе Чехов, а 15 — в городском округе Коломна. Еще 14 новых земельных участков появятся в Сергиевом Посаде, также предусмотрены участки в Пущине, Озерах и Егорьевске.