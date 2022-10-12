Фермер из Раменского получил землю под ангар и посев злаковых культур | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 15:05 Поделиться Telegram

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Viber Фермер из Раменского получил землю под ангар и посев злаковых культур

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Победа на торгах за право аренды земельного участка площадью 3,4 гектара в городском округе Раменское позволит фермерскому хозяйству расширить свою деятельность. Предприниматели построят здесь ангар для хранения сыра и молока, а также увеличат базу злаковых.

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«В аукционе приняли участие пять претендентов. В результате цена продажи права аренды земельного участка выросла в ходе торгов почти в 500 раз и составила порядка 975 тысяч рублей», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Победителем аукциона признан индивидуальный предприниматель из КФХ «Гжельское подворье». На земле он планирует построить ангар для хранения молочной продукции и посадить зерновые культуры.

«Свою продукцию мы готовим на домашней ферме небольшими партиями, что позволяет нам поддерживать максимальное качество. На дополнительном участке мы не только возведем ангар для хранения, но и увеличим посевы злаковых культур, ведь мы сами выращиваем корма для своих животных», — рассказал фермер Сергей Белов.

Комитет по конкурентной политике Московской области подготовил к аукциону еще 104 земельных участка и здания. Некоторые из них можно взять в аренду, а некоторые — выкупить в собственность.

Среди представленных объектов 67 земельных участков для аренды, 16 участков для продажи, четыре нежилых помещения для продажи, три нежилых здания с земельными участками для продажи и 14 нежилых помещений для аренды. Узнать больше информации о выставленных лотах можно на портале ЕАСУЗ.

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