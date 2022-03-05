Земельные инспекторы выписали штрафы на 1,4 млрд рублей в Подмосковье за год

Штрафы более чем на 1,4 миллиарда рублей выписали в городских округах Подмосковья за нарушение законов о земле в 2021 году. Это отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Муниципальный земельный контроль следит за правильным использованием земельных ресурсов в Подмосковье.

По результатам проведенных в прошлом году мероприятий начислены штрафы более чем на 1,4 миллиарда рублей Наталья Адигамова.

Заместитель министра имущественных отношений региона Геннадий Герасимов добавил, что лидерами по количеству мероприятий стали Серпухов, Раменский, Солнечногорск, Орехово-Зуево и Клин.

«Что касается перспектив в работе, за 2022 год мы планируем провести еще более 200 тысяч надзорных мероприятий», — сообщил Геннадий Герасимов.

Он подчеркнул, что акцент сделают и на помощи жителям в узаконивании самовольно занятых земель. В рамках этой работы запланировали осмотры более пяти тысяч участков.

Ранее стало известно, что цифровые технологии помогли земельным инспекторам Подмосковья сделать прорыв по числу проверок.