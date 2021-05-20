Земельные инспекторы Ступина обнаружили 758 нарушений во время осмотра участков

В Ступине с начала года осмотрели более 2,1 тысячи участков на наличие нарушений земельного законодательства и землепользования. Инспекторы выявили 758 нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.

Земельные инспекторы при осмотре фиксировали капитальные строения и факты использования земель в коммерческой деятельности. С начала года контролеры обнаружили нарушения на 758 участках.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что важно информировать собственников о процедурах регистрации недвижимости по «дачной амнистии», а также контролировать использование земли в округах.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин заявил, что администрации округов играют важную роль в контроле за использованием земель в Подмосковье.

«Перед муниципальными земельными инспекторами Подмосковья в этом году поставлена очень ответственная и масштабная задача — помимо контроля за использованием земель и соблюдения земельного законодательства, выявления очагов борщевика Сосновского, они помогают проверить, нет ли на участках незарегистрированных объектов недвижимости, чтобы информировать правообладателей, как их легализовать», — уточнил Разин.

Он добавил, что сейчас стартовала активная работа по поиску очагов борщевика на участках частников.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала о работе в Ступине.

«Муниципальный земельный контроль городского округа Ступино с момента начала работы в январе охватил более 2100 земельных участков, из которых 1040 участков осмотрены для выявления незарегистрированных домов и строений, а 1076 земельных участков для ИЖС, ЛПХ, садоводства и огородничества осмотрены для подтверждения ведения на них коммерческой деятельности и доначисления земельного налога», — пояснила Наталья Адигамова.

Она добавила, что инспекторам Ступина в этом году нужно проверить еще почти 220 участков сельскохозяйственного назначения, 230 участков с объектами придорожного сервиса, семь участков, на которых по данным Министерства экологии Московской области находятся незаконные свалки, а также 21 участок с очагами борщевика.