Подмосковье 10 марта 2023, 15:26 Земельные инспекторы проверят в 4 раза больше участков Подмосковья в 2023 году

Читать 360tv в

Специалисты УФНС России по Московской области составили список из 265 тысяч участков площадью 685 тысяч гектаров, которые осмотрят земельные инспекторы. В 2023 году они проверят в четыре раза больше участков, чем годом ранее.

«В этом году в связи с экономической ситуацией у нас мораторий, но профилактические визиты никто не отменял», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова на расширенном совещании.

Реклама

С начала года инспекторы обследовали более 460 земельных участков. В прошлом году в местные бюджеты по начислению земельного налога с повышенной ставкой поступило 3,2 миллиарда рублей. На 10,8 тысячах участках собственники приступили к надлежащему использованию.

Реклама

«В целом с территории Московской области по имущественным налогам мобилизовано 112 миллиардов рублей, это больше, чем в 2021 году на пять миллиардов», — заявила замруководителя УФНС России по региону Зинаида Анисимова.

В бюджет Подмосковья поступило 53 миллиарда рублей имущественного налога. Из них 33 миллиарда — это земельные налоги, 17,2 миллиарда — транспортный и еще 9,5 миллиарда — налоги на имущество физических лиц.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что около 400 земельных участков выдали медикам в новых поселках для врачей. Они располагаются в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».