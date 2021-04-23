Земельные инспекторы Подмосковья с начала года осмотрели рекордное число участков

Почти 44 тысячи земельных участков осмотрели за 3,5 месяца текущего года осмотрели муниципальные инспекторы Московской области. Это на четыре тысячи больше, чем за весь прошлый год (40,4 тысячи). Инспекторы выявляли нарушения земельного законодательства, нецелевое использование земель, искали борщевик и свалки.

Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. Зампредседателя правительства Подмосковья — министр экологии и природопользования региона — Андрей Разин уточнил, что с начала 2021 года контролеры осмотрели более 39 тысяч участков в рамках вовлечения в налоговый оборот. По данным аэрофотосъемки на более чем 37 тысяч из них были обнаружены потенциальные объекты без регистрации. Рабочие группы уже уточняют легальность более 59 тысяч объектов капитального строительства.

«Сейчас земельный контроль также осматривает земли, на которых, по данным ФНС, возможно систематическое нецелевое использование или неиспользование земель, которое грозит собственникам увеличением налоговой ставки и доначислением земельного налога», — добавил Разин.

Наибольшее количество участков земинспекторы осмотрели в этом году в Клину (1880 единиц). В Мытищах — 1772 участка, в Рузском городском округе — 1712.

В мае начнется осмотр земельных участков для выявления очагов борщевика и побуждения владельцев земли к борьбе с сорняком. Их 13 тысяч. В маю стартуют проверки девяти тысяч участков, где замечено неиспользование земель.

В прошлом году в Подмосковье было предоставлено без нарушений свыше 90% услуг по землепользованию. Хорошего результата удалось достичь за счет цифровизации и отлаженной системе ведомственного контроля.