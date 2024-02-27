Подмосковье 27 февраля 2024, 17:58 Земельные инспекторы Подмосковья осмотрят 162 участка в 2024 году МИО МО

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Земельные инспекторы и сотрудники налоговой проверят использование 162 муниципальных участков в 2024 году. Это в два раза больше, чем в 2023-м.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, участки для строительства жилых домов, огородничества и садоводства имеют льготную ставку 0,3%. Если земли использую в коммерческих целях, то арендатор платит 1,5%.

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«Это же касается и участков, предназначенных для сельхозпроизводства. Так, по материалам органов государственного земельного контроля в 2023 году земельный налог с налоговой ставкой 1,5% начислен по 1 986 земельным участкам в связи с их нецелевым использованием на общую сумму 92 миллиона рублей», — сказала она.

Сотрудники земельного контроля проверяют участки с высоким риском обнаружения нарушений, фиксируют их и направляют данные в налоговую службу.

По словам начальника отдела имущественных и ресурсных налогов Натальи Симаковой, на решение ведомства о повышенной ставке влияет качество предоставляемых материалов специалистами мунземконтроля.

«Поэтому для повышения качества проводимой работы мы совместно с Минимуществом организовываем выездные „кустовые“ совещания на площадках администраций муниципалитетов, на которых проводим обучение сотрудников органов местного самоуправления и налоговых органов по корректному составлению и дальнейшему использованию актов осмотров», — добавила она.

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