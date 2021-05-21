Земельные инспекторы Подмосковья осмотрели на 23 тысячи участков больше, чем в 2020-м

Земельные инспекторы Подмосковья с начала года осмотрели свыше 63 тысяч участков. Это на 23 тысячи больше, чем проинспектировали за весь прошлый год. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.

«С начала года земельный контроль уже осмотрел свыше 63 тысяч земельных участков, на 14 тысячах из которых выявлены нарушения земельного законодательства, благоустройства и землепользования», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области -министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова пояснила, что из всех участков с нарушениями на 10 тысячах зафиксировали признаки неиспользования, на одной тысячи участков инспекторы обнаружили самозахват земли, более 1,2 тысячи участков собственники используют не по целевому назначению.

На 560 участках во время проверок нашли борщевик, и борьба с сорняком на них не ведется. На 30 участках обнаружили незаконные свалки мусора. Ко всем нарушителям применили административное наказание.

По словам Адигамовой, больше всего земель осмотрели в Солнечногорске и Клину. В этих округах проинспектировали более трех тысяч участков в каждом. В Воскресенске проверили 2,6 тысячи участков, в Сергиевом Посаде — 2,5 тысячи, в Мытищах — 2,3 тысячи.