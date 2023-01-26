Подмосковье 26 января 2023, 13:48 Земельные инспекторы обследуют рекордные 200 тысяч участков в Подмосковье в этом году

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Больше 200 тысяч земельных участков в Московской области проверят на зарастание борщевиком и незаконное использование. Инспекторы проконтролируют на 15% больше наделов, чем в прошлом году.

«На 2023 год продлен мораторий на проверки, но Мунземконтроль вправе проводить профилактику. Это информирование, визиты, консультирование и выдача предостережений», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Земельные инспекторы планируют обследовать 200 тысяч участков. Будут смотреть, не используется ли недвижимость не по назначению (например, в коммерческих целях), не зарастает ли борщевиком. Земли будут осмотрены на предмет неиспользования или самозахвата. Одним из приоритетов станет выявление незаконной организации гостиниц и хостелов.

«В планах у нас провести инвентаризацию земельных участков, на которых работают незаконные объекты временного размещения. Такая задача поставлена в связи с участившимися чрезвычайными ситуациями», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По предварительной информации из муниципалитетов, в Подмосковье работают как минимум 555 незаконных хостелов и общежитий. Многие из них находятся в Одинцове, Сергиевом Посаде и Серпухове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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