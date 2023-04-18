Подмосковье 18 апреля 2023, 16:05 Земельная услуга по признанию садового дома жилым стала одной из популярных в Подмосковье Министерство имущественных отношений МО

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Госуслуга по признанию садового дома жилым и наоборот стала одной из самых популярных в Подмосковье. Ею воспользовались около 1,6 тысячи раз.

Данная услуга является муниципальной и предоставляется по заявлению владельца дома. Решение же принимает муниципалитет.

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«Срок рассмотрения заявления со дня подачи мы сократили в два раза, и составляет он сейчас 13 рабочих дней. И еще для удобства жителей мы сделали так, что выписка из ЕГРН с измененными характеристиками поступает в личный кабинет заявителя», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Отмечается, что при переводе садового дома в жилой здание должно соответствовать определенным критериям: быть капитальным, построенным на фундаменте с окнами, а также с подведенным электричеством, холодным водоснабжением, канализацией и системой отопления. Кроме того, перевести садовый дом в жилой можно только при согласии всех собственников.

За год услугой по признанию садового дома жилым и наоборот воспользовались почти 6,3 тысячи граждан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот — одна из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья. По словам главы региона, этому вопросу уделяют большое внимание.