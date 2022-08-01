В Подмосковье в 20 раз увеличили площадь посевных земель под подсолнечник

Подмосковье увеличивает количество урожая на своей территории. Подсолнечник — новая, но хорошо развивающаяся культура для региона. В этом году под него отдали четыре тысячи гектаров земель. Это в 20 раз больше, чем было ранее. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Он подтвердил, что министерство планировало увеличить на 10% количество урожая практически по всем культурам.

«Если в апреле мы еще прогнозировали, то 25 июля у нас уже началась уборка озимой пшеницы. И мы видим, что на сегодняшний день сбор урожая — 38 центнеров с гектара. В прошлом году это было в районе 34 центнеров на гектар. То есть 10% мы точно соблюдаем и видим, что мы по всем остальным культурам должны выйти на эти показатели», — сказал он на заседании регионального правительства.

При этом Мурашов подчеркнул, что некоторые культуры показывают особый рост в этом году.

«Например, подсолнечник: мы в 20 раз увеличили в этом году количество посевных земель под подсолнечник. У нас было 200 гектаров, а сейчас четыре тысячи гектаров. Это новая культура для Московской области», — сообщил он.

Он выразил надежду, что в будущем новая культура будет очень активно развиваться в Подмосковье. Министр вспомнил, что так было с рапсом. В 2015 году пошел активный рост этой культуры.

Также рост наблюдается и по урожаю овощей, картофеля.

«По овощам, картофелю видим тоже рост. Встречались со всеми крупными хозяйствами. Смотрели с агрономами и действительно подтверждаем рост на 10% — не менее. И действительно, вопрос по хранению очень остро стоит. Мы уже получили в разной степени готовности проекты на строительство центров для хранения почти 200 тысяч тонн картофеля», — заявил глава Минсельхоза Московской области.

Он пообещал, что большая часть проектов будет реализована в течение года — к концу 2023-го. Данный проект находится на особом контроле.

Губернатор Андрей Воробьев ранее на заседании заявил, что к концу года в регионе должны собрать урожай на территории 220 гектаров теплиц.