Зеленый тариф. В Подмосковье мусор превратят в электричество

Московская область станет лидером по использованию зеленого тарифа. Что это такое и когда в регионе появятся первые электростанции на закрытых или действующих полигонах, в прямом эфире «360» рассказал зампред областного правительства Евгений Хромушин.

По его словам, Подмосковье будет занимать первое место в России по использованию зеленого тарифа. Это тариф, который дается предприятиям энергетики при выработке электроэнергии на альтернативном, возобновляемом топливе.

Источник фото: телеканал «360»

Энергию из свалочного газа получат на полигоне «Торбеево» к концу года Подробнее

«Конечно, самым крупным игроком здесь будет компания „РТ-Инвест“, которая строит четыре завода по термическому обезвреживанию и будет производить электроэнергию, которая на оптовом рынке будет стоить порядка 120 миллиардов рублей», — сообщил Евгений Хромушин.

Старый мусор может стать полноценным источником света. Оказывается, при помощи электричества от сжигания свалочного газа можно приготовить еду или использовать его для производства.

Сегодня в России функционирует только одна электростанция на свалочном газе. Она находится в Ленинградской области. Но в Подмосковье уже работают системы по производству энергии из свалочного газа — на полигонах Торбеево, Кучино, Тимохово, Ядрово, часть из которых — действующие.

Что же делают со свалочным газом и как превратить его в электричество?

«Полигоны, которые остаются в работе сегодня, должны быть переоборудованы системами дегазации, очистки и сбора фильтратов. Министерство энергетики Московской области имеет право проводить конкурсы на подключение к рынку зеленой энергии мощностью до пяти мегаватт. Все объемы газов на полигонах попадают в эту норму — в среднем 1,5-2,5 мегавата — как раз то, что может производить бывший и закрытый полигон», — добавил Хромушин.

А министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин напомнил, что свалочный газ является ценным ресурсом.

«Это на 50% метан, на 40-45% углекислый газ. Мы знаем, что для природы он не полезен, но большого вреда на здоровье на оказывает. И около 5% соединения азота, все остальное — примеси. Посмотрите на состав, и вам станет очевидно: это ресурс», — подчеркнул министр.