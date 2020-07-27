Источник фото: телеканал «360»

Ученица Сынковской средней школы в Подольске Полина Кондрашенко сегодня принесла на утилизацию старый утюг своей прабабушки.

«Мы не загрязняем окружающую среду, сортируем все правильно. Это пойдет на переработку и прослужит, может, в каких-то телевизорах», — делится ученица Сынковской средней школы Полина Кондрашенко.

Источник фото: телеканал «360»

Полина вместе с другими учениками уже четыре года участвует в программе по утилизации электроники, организованной Фондом рационального природопользования. В 2019-м их школа заняла почетное третье место. А сегодня они — пример для других жителей городского округа Подольск.

Источник фото: телеканал «360»

На переработку можно отдать любую электронику. Главное, чтобы на ней не было знака радиации. На сайте Фонда рационального природопользования можно узнать информацию о контейнерах в вашем городе. Забирают и отвозят всю технику специальные зеленые фургоны.

«Эти красивые зеленые машины каждый год приезжают к нам и забирают нашу технику. Мы очень рады, что мы с ними сотрудничаем, потому что нам это очень удобно, но и потом, насколько известно, провода, мониторы, вот этот пластик содержит очень нехорошие соединения. И при разложении, и при горении выделяют хлориды и диоксиды», — говорит администратор ДК «Октябрь» Ева Дридигер.

Источник фото: телеканал «360»

С января 2021 года в России вступает в силу запрет на захоронение отходов электрооборудования. Поэтому всем компаниям уже сейчас следует позаботиться о том, куда сдавать устаревшие мониторы, принтеры или профессиональную технику.

Вся техника, которая поступает к нам в рамках этой программы, она перерабатывается прямо в Московской области, в Люберцах. У Фонда рационального природопользования есть свой экотехнопарк Александра Кудзагова исполнительный директор «Фонда рационального природопользования»

Источник фото: телеканал «360»

Всю технику разбирают на составляющие — металл, пластик, стекло — и все это отправляется на вторсырье. С каждым годом все больше жителей Подмосковья принимает участие в программе утилизации электротехники.

Источник фото: телеканал «360»

«2600 тонн было собрано за 4,5 года. А уже с начала этого года, несмотря на пандемию, несмотря на все вот эти катаклизмы, которые происходили, уже собрано 400 тонн», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

И это в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Московская область уже прошла уникальный путь по созданию инфраструктуры в области утилизации отходов.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одна важная задача — это просвещение по экологическим вопросам, говорят создатели программы «Школа утилизации». Чтобы стать ее участником и безвозмездно сдавать утильную технику, нужно подать заявку в Фонд или в местную администрацию.