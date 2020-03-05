Четыре новых и 16 благоустроенных парков. Зеленые уголки Подмосковья преобразятся в 2020 году

Провести в Подмосковье досуг теперь можно будет еще в четырех новых парках культуры и отдыха. Они появятся в регионе уже до конца года. А 16 существующих зеленых пространств благоустроят.

Современные парки создадут в Коломне, Орехово-Зуеве, Истре и Домодедове. Работы выполнят по программе «Формирование современной комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

Преобразятся парки в Сергиевом Посаде, Электрогорске, Талдоме, Люберцах, Ленинском, Краснознаменске, Шаховской, Электростали, Серпухове, Красногорске, Пушкино, Богородском и Солнечногорске. Там обустроят тропинки, детские игровые площадки, проведут освещение и озеленят территорию.

Также в Подмосковье ведется мониторинг состояния парков. По итогам составляют рейтинг. В прошлом году благоустроили 17 таких зеленых общественных пространств и создали три новых. Сейчас в области насчитывается сто парков. Это в четыре раза больше, чем шесть лет назад.

Кроме того, в 2020 году благоустроят большой объем скверов и набережных. Преобразят свыше 1,3 тысячи дворов. В общей сложности изменения коснутся более двух тысяч различных объектов, включая центральные площади.