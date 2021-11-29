«Зеленое будущее» для бизнеса: первая ESG-конференция состоялась в Москве

В Москве провели первую ESG-конференцию, посвященную трем основным составляющим современного бизнеса: экологии, социальной ответственности и корпоративному управлению. На ней крупные игроки поделились своими наработками и опытом с теми, кто еще только начинает свой путь в «зеленом» производстве.

Пандемия диктовала для мероприятия свои условия: вход был доступен только по QR-коду и с результатом ПЦР-теста. На фоне распространения вируса это тоже ESG-принцип. Участники конференции говорили о том, что даже вирус стал новым вызовом, при котором нужно заново пересмотреть свое взаимодействие с окружающей средой.

«То, что мы должны сохранить и преумножить. Вызовы у нас все экологичные, включая пандемийные. Это вызовы тоже к экологии. Это человек разучился выстраивать отношения с окружающим его миром и природой, со всеми вызовами нетехнологичными», — сказал директор лаборатории «Центр урбанистики» при экономическом факультете МГУ Сергей Капков.

В зале на мероприятии собрались политики, эко-активисты, представители бизнеса. Там были те, кого действительно интересует темой экологичности производства и сохранения окружающей среды. Москву в этом плане можно считать примером: промышленный сектор российской столицы проходит масштабную эко-модернизации. Например, московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) «Газпром нефти» бесперебойно снабжает столичный регион топливом с 1938-го года. А в последние годы он активно меняется: за 10 лет предприятие обновило оборудование на 80% и сократило влияние на экологию в четыре раза.

«На сегодняшний день, мы на заводе реализовали практически полную отчистку воды, которая убирает 99,9% загрязнений, позволяя заводу работать с водой по замкнутому циклу, то есть практически не отбирать воду из городских сетей и не сбрасывать воду в канализацию. Мы открыты и прозрачны. Можно приехать на завод или открыть веб-сайт и посмотреть в реальном времени все показатели», — сказал руководитель департамента стратегии и инноваций «Газпром нефть» Сергей Вакуленко.

Сейчас МНПЗ разрабатывает новые виды топлива, в том числе для заправки водородных автобусов. В мире такой транспорт называют «зеленым». Подобно этому, в современных реалиях по ESG-принципам должны научиться работать многие крупные ответственные компании.

«Ресурсные компании об этом начинают думать в первую очередь, потому что у них долгие циклы. Управление ресурсами — это вопрос десятилетий. Они начинают думать, каким будет общество через 10 лет, через 20 лет», — поделился президент Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

На сегодняшний день инвесторы стараются вкладывать средства в те проекты, которые видятся им прозрачными, в том числе в плане экологии. Важно также понимать, как в проекте будет устроена социальная политика, как будет организовано управление.

«Бизнес становится ответственным не только за результаты „здесь и сейчас“, но и за результаты своей деятельности, которые могут повлиять на судьбу будущих поколений. Это особенно касается экологической повестки», — отметил первый вице-президент РАСО Олег Полетаев.

Несмотря на то, что все указанные показатели не финансовые, они в некоторой мере еще более важные. Именно от них зависит будущее российских городов, их экология и развитие. Конференции, подобные прошедшей, помогают представителям крупного бизнеса делиться своими наработками, чтобы бизнесмены смогли выйти на путь к успеху в «зеленой» деятельности.