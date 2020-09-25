«Зеленая карта. Кучино». Как изменился один из самых крупных мусорных полигонов в России

Более 50 лет на полигон «Кучино» свозили мусор. В итоге на 56 гектарах оказались 20 миллионов тонн отходов. «360» изучил полигон и его окрестности, а также встретился с местными жителями, экспертами, экологами. Подробности — в фильме «Зеленая карта. Кучино».

Полигон «Кучино» — один из самых больших мусорных объектов в России. Еще семь лет назад от него исходил неприятный запах из-за метана, соединений серы и углерода.

В Европе старые полигоны давно и успешно рекультивированы. Многие уже успели стать частью городского ландшафта. На некоторых разбиты поля для гольфа. Но прежде, чем начать радовать глаз, все они были обезврежены. Мусор был герметично убран под надежный саркофаг с технологическими отверстиями для сбора газа и фильтрата. Проблема в том, что ни один полигон в Европе по размерам не сопоставим с «Кучино».

Пока что в «Кучино» далеко до создания поля для гольфа, но уже сейчас, благодаря инвестициям и современным технологиям, возле него можно спокойно находиться. Для этого были установлены крупнейшие в России сооружения для сбора и очистки фильтрата и свалочного газа.

Раньше мусорная гора буквально нависала и местами имела очень крутые откосы — до 70 градусов. Теперь же это пологий холм, на котором зеленеет трава. Ливни, которые прошли этим летом, не повредили и не промыли склоны.

До завершения работ остаются считанные дни. Совсем скоро раскатают последние рулоны биоматов, а с террас уйдет тяжелая техника. Потом будут откачивать и обезвреживать газ и фильтрат, начнут вырабатывать теплоэнергию, а дожди — активно поливать молодую рощу у подножия восточного склона.