«Зеленая карта»: как заканчивают рекультивировать мусорный полигон в Долгопрудном

Свалка в подмосковном Долгопрудном работала с 1981 года — за это время там накопилось 2,5 миллиона тонн отходов. Принимать отходы там перестали в 2014 году, а уже через несколько месяцев завершится рекультивация полигона — он станет безопасен для людей и природы.

Органические отходы, которые там хранились, уже сгнили, на свалке осталось вторсырье. Пакеты, бутылки и другой пластиковый и строительный мусор, который можно переработать. Сейчас там проводят пассивный сбор биогаза — пробуривают скважину глубиной 10 метров, устанавливают в нее трубу и засыпают пространство вокруг нее щебнем.

Внутри тела полигона не так много газа, потому что во время своей работы свалка принимала в основном строительные отходы. Чтобы равномерно забрать газ, на территории установили сразу 50 скважин. Эксперты ведут экологический мониторинг — до сих пор они не выявили ни одного нарушения. Кроме того, полигон оградили от расположенной недалеко реки — теперь туда не попадает фильтрат со свалки, который раньше загрязнял воду. Ядовитую жижу сливают в специальные резервуары, а затем отвозят на очистные накопления.

Рекультивацию проводят не в одном полигоне, а сразу в нескольких. Подробнее об этом — в фильме «360» «Зеленая карта. Рекультивация».