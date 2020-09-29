«Зеленая карта. Экотропы». Почему на экологических тропах нельзя ставить урны

Чтобы защитить первозданную природу, в Подмосковье создано более 250 особо охраняемых природных территорий. Некоторые из них известны всем. Например, национальный парк «Лосиный остров». А остальные? А ведь среди них есть и такие, которые сберегают в том числе наследие юрского периода. Мы прошли заповедными тропами и готовы рассказать все о последних островках дикой природы в Подмосковье.

Кто защищает природу от человека? Почему на экологических тропах нельзя ставить урны? Как построить бизнес в зеленой зоне? Какая привычка жителей грозит уничтожить уникальные заповедники? На эти вопросы отвечает фильм «360» «Зеленая карта. ООПТ».