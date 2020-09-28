«Зеленая карта. Эконадзор». Как 30 супергероев защищают природные богатства Подмосковья

Подмосковный эконадзор проводит настоящие спецоперации. В него входят всего 30 человек, но за последние два года они ликвидировали уже более сотни незаконных свалок. «360» провел с ними несколько дней, сидел в засадах, ходил в рейды, ловил тех, кто в прямом смысле творит грязные дела. Все это — в фильме «Зеленая карта. Эконадзор».

Экологический надзор — это те самые бригады быстрого реагирования, которые вызывают, когда где-то появляется незаконная свалка. Они же приезжают к водоемам, когда в них сбрасывают отходы.

В эконадзоре служат отставные офицеры, которые нашли себя в новом деле. Они работают с рациями, тепловизорами, квадрокоптерами. Устраивают ночные засады, погони и задержания.