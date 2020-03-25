Здравоохранение, ЖКХ и IT. Как 40 проектов бизнеса и государства улучшат жизнь в Подмосковье

Московская область входит в тройку лидеров рейтинга по уровню развития государственно-частного партнерства в России. Сейчас в регионе работают над 40 совместными проектами властей и бизнеса. Речь идет о сферах ЖКХ, здравоохранения, IT.

Общий объем инвестиций в ГЧП составляют 188 миллиардов рублей. Известно, что заключены сразу три концессионных соглашения на сумму 2 515 812 000 рублей в коммунально-энергетической сфере. Благодаря этому на территории Пушкинского муниципального района появятся новые и будут модернизированы старые котельные и системы теплоснабжения. В районе обещают установить единый тариф. В целом работа системы теплоснабжения будет более надежной.

Еще одна офсетная сделка заключена в сфере здравоохранения. В Дубне создадут фармацевтический завод, где появятся рабочие места. Минздрав региона сможет по минимальной цене покупать там необходимые препараты.

«Началась подготовка к заключению концессионного соглашения в новой для государственно-частного партнерства сфере — IT. Система позволит повысить доходы каждого муниципального образования Московской области, так как упростит процесс выявления объектов недвижимости и земельных участков, непоставленных на налоговый учет», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Поставлены и сроки реализации проектов. На них дается от пяти до 29 лет.

В министерстве отметили, что в Московской области разработана вся необходимая нормативная правовая база для продуктивной работы с инвесторами. Сейчас чиновники изучают механизмы государственно-частного партнерства. Инвесторы могут выбрать объекты, которые необходимо создать или реконструировать с помощью механизма ГЧП. Подробнее об этом можно узнать на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Тем временем подмосковные власти обещали помочь бизнесменам, которые оказались в тяжелом положении из-за коронавируса.