Безопасность прежде всего. Как следят за здоровьем школьников Звездного Городка?

В школе Звездного Городка усилили меры ковид-безопасности. Такое образовательное учреждение здесь одно, и учатся в нем 800 ребят. Каждый день у них начинается, например, с бесконтактного измерения температуры.

За санитарными нормами, здоровьем детей и сотрудников в школе имени Комарова следят пристально. Температуру измеряют так, чтобы не было очередей. Делают это с участием медицинского работника, отметила директор Елена Афанасьева.

Такие меры предосторожности позволили нам снизить уровень заболевания ОРВИ и ОРЗ Елена Афанасьева.

Старшие и младшие классы впускают через разные входы. Это помогает соблюдать социальную дистанцию. Скорректировали и расписание уроков, чтобы не было толп в коридорах.

Учитель физкультуры Людмила Левченко рассказала, что после занятий проверяют, тщательно ли школьники помыли руки. Кроме того, все помещения регулярно дезинфицируют.

Делают это каждую перемену. Моют полы, протирают перила и дверные ручки. В составе раствора обязательно используют хлорку.

На переменах тоже времени зря не теряют — проветривают кабинеты. Когда из-за пандемии многие школы ушли на внеплановые каникулы, учреждение Звездного Городка не закрыли.

Дети продолжили учиться благодаря стабильной эпидемической обстановке. За все время здесь выявили только два случая COVID-19.

Ранее стало известно, что в школах Подмосковья снизилась доля закрытых на карантин классов. Сегодня их чуть больше 400, в то время как было 586.