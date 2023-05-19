Подмосковье 19 мая 2023, 15:22 «Здоровье планеты в наших руках». Экипаж МКС призвал участников фестиваля в Щелкове оберегать природу

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Экипаж Международной космической станции записал видеоприветствие для участников экологического фестиваля «ЭкоИдея». Мероприятие организовала Мособлдума.

«Когда мы видим нашу планету Земля из космоса, любуемся ее красотами, величием, бурей красок представленных океанами, лесами, пустынями, понимаем, что на нас, земных жителей, возложена невероятно ответственная миссия — оберегать и сохранять природу и данные планетой природные ресурсы. Здоровье нашей планеты только в наших руках», — сообщили космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

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Члены школьного лесничества школы № 25 имени Копылова в Щелкове порадовались обращению.

«Это было очень интересно, необычно и круто, мы получили сообщение прямо из космоса. Такого мы раньше не видели. Естественно, мы прислушались к словам, и будем стараться беречь природу», — сказали ребята.

Фестиваль прошел в усадьбе Гребнево. Его организовали рамках 30-летия Мособлдумы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что восстановление поврежденных земель бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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