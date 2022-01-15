Здоровье или штраф. Контроль за масочным режимом усилили в транспорте Подмосковья

В Московской области усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Маска обойдется дешевле, чем штраф, а ее отсутствие может стоить другому человеку жизни. Ведь в Подмосковье ковид каждые полчаса забирает чью-то жизнь.

Если маски нет — у волонтеров найдется. В Мытищах добровольцы каждый день раздают маски людям в автобусах, на остановках и вокзале. Волонтеры помогают пассажирам заботиться о здоровье.

В Подмосковье за предыдущие сутки выявили почти две тысячи новых случаев заражения. Это значит, что каждые 40 секунд заражается один человек.

Маски в общественном транспорте носят не все. Одни — забыли, другие — спустили на подбородок. А кому-то просто не хочется соблюдать меры защиты. Забывают люди и про то, что за отсутствие маски могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Но штраф — это крайняя мера. Сначала инспекторы просят пассажира надеть ее или поправить.

Инспекторы Минтранса Подмосковья при участии волонтеров ежедневно проверяют наличие масок во всем общественном транспорте — и в автобусах, и в электричках. Принципиальные пассажиры, которые не хотят надеть маску даже под угрозой штрафа, есть, но в современных реалиях это скорее редкость.