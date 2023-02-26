Подмосковье 26 февраля 2023, 14:58 Здоровье — это модно. Жители Красногорска массово облились ледяной водой

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Спортивно-патриотический клуб «Ярополк» провел 25 февраля всероссийскую акцию по обливанию холодной водой «Быть здоровым — это модно!». В ней поучаствовали и жители Красногорска.

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Мероприятие состоялось в 11-й раз. Организаторы пояснили, что его суть именно в единовременном ритуале здоровья, независимо от часового пояса. Помимо обливаний, участники спортивного события посоревновались в различных дисциплинах.

«На центральной площадке в Красногорске проходили соревнования по подтягиваниям, мастер-класс по начальной довоенной подготовке, работала зона армрестлинга», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

В акции поучаствовали свыше трех тысяч жителей из 18 регионов страны, в том числе из Республики Крым. Центральной площадкой стал Красногорск. Мероприятие посвятили Дню защитника Отечества.

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