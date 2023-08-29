Здоровье более 500 детей проверили в Подмосковье по программе «Доступная кардиология» | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 15:25 Здоровье более 500 детей проверили в Подмосковье по программе «Доступная кардиология» Пресс-служба Минздрава МО

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Бригада врачей во главе с главным детским кардиологом Подмосковья Альфией Дроздовой с 2019 года проводит выездной прием пациентов с патологией сердца или подозрением на нее. Осмотрели уже более 500 человек.

«Такие выезды позволяют уточнить диагнозы, выбрать эффективную тактику лечения и необходимую маршрутизацию. Проект „Доступная кардиология“ стартовал в 2019 году и с этого времени мы провели более 30 выездов. Осмотрено более 500 детей», — рассказала главный детский кардиолог Московской области Альфия Дроздова.

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Последний выезд бригады врачей состоялся в Зарайск. Прием маленьких пациентов вели Альфия Дроздова и главный детский кардиохирург Подмосковья Марат Тараян. Врачи осмотрели 21 ребенка, пять из которых направили на госпитализацию. Следующий выезд специалистов запланирован в Рузу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

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