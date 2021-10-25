Здоровье 500 школьников Подмосковья проверят врачи НИКИ детства

Проект «Здоровье школьников Подмосковья» создали на базе Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава региона. В его рамках специалисты проведут осмотр детей и на основе собранных данных составят клинические рекомендации для педиатров области.

Врачи произведут осмотр детей в возрасте от 10 до 17 лет в городском округе Щелково. Среди специалистов невролог, хирург, эндокринолог, ортопед, офтальмолог, уролог, педиатры и врачи УЗИ-диагностики.

Новый научный проект создали с целью провести исследование здоровья и физического развития школьников Подмосковья. Как рассказала главный врач НИКИ детства Нисо Одинаева, по итогам осмотров и обобщенных данных будут составлены клинические рекомендации, которые помогут детским врачам своевременно выявлять и предупреждать тяжелые заболевания у детей. Также будут выработаны алгоритмы, которые позволят педиатрам Подмосковья давать индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Первый осмотр в рамках проекта «Здоровье школьников Подмосковья» уже прошел в Медвежьих Озерах. Специалисты осмотрели 112 детей и провели более 400 консультаций и исследований. Всего в ходе проекта осмотрят порядка 500 школьников.