«Здесь чувствуется покой». Беженцы из Донбасса рассказали о жизни в Подмосковье

Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта» в городском округе Подольск стал временным домом для приехавших из Донбасса женщин с детьми. Они рассказали, что пока избавиться от тревожных чувств не удается. В родных городах и поселках остались родные, за которых они сильно переживают.

Олеся Гау приехала в Подмосковье из Донецкой народной республики с пятью детьми. По ее словам, условия для жизни у них хорошие. Каждый получил отдельную кровать, есть большой шкаф и тумбочки.

Впервые за много лет она попала в место, где не нужно ждать очередной бомбежки и бежать в укрытие вместе с детьми. Но сердце у Олеси все равно дома. Там остался ее муж. Она отметила, что очень хочет обратно и обязательно вернется.

Уроженка Донбасса Аида Мсахалая домой возвращаться не хочет. Она заявила, что намерена получить российский паспорт и устроиться на работу.

«Здесь нас очень хорошо приняли. Отношение, обращение совсем другое. Здесь чувствуется покой», — подчеркнула она.

Вспоминая жизнь в Иловайске Альбина Сычева описала ее словам «очень страшно».

«Возле подъездов хоронили людей, потому что некуда было их девать. Они просто в клумбу людей закапывали. Там и стреляли, там и с самолетов скидывали, со всех сторон стреляли. Потом пришли наши, пришли ваши и нас спасли», — отметила она.

Сейчас худшее уже позади. Они оставили дома и квартиры ради того, чтобы оказаться в тихом и уютном месте. Сейчас они получают всестороннюю помощь и поддержку. С ними работают психологи.

«Все сотрудники всячески стараются как-то помочь, оказать содействие. И они очень комфортно себя здесь чувствуют. И даже говорят: „Мы оттуда“ — все мы понимаем, что из горячих мест — „попали в рай“», — рассказал директор центра «Мечта» Алексей Бекетов.

Не остались в стороне и сотрудники Следственного Комитета. Они собрали добровольные пожертвования, на которые купили подарки для детей и необходимые вещи для взрослых, чтобы они могли связаться с родными, которые остались в Донбассе.

Офицеры СК рассказали беженцам о квотах, которые им положены, а также о том, как устроиться на работу или отдать ребенка в детский сад или школу.

Приехавшие из Донбасса беженцы поблагодарили следователей и всех, кто оказал им поддержку. Они подчеркнули, что рассчитывают на скорое наступление мира на их родной земле, чтобы они могли вернуться домой.