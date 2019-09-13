«Здесь будет слышен детский смех». Новая игровая площадка открылась в поселке Архангельский Наро-Фоминского г. о.

В поселке Архангельский Наро-Фоминского городского округа открылась современная детская площадка, установленная по губернаторской программе. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования

Детская площадка, оборудованная по самым современным стандартам, открылась в поселке Архангельский Наро-Фоминского городского округа. Ее установили по программе губернатора Московской области.

Элементы площадки выполнены в виде замка, оборудованы тренажерами и турниками для воркаута, они рассчитаны на разные возрастные категории. Комплекс занимает большую территорию с игровой зоной, разнообразными горками, качелями и всепогодным травмобезопасным покрытием из резиновой крошки.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ напомнил, что все работы проводятся с учетом обязательных элементов благоустройства: это непосредственно сама детская площадка, дворовое освещение, информационный стенд, обустройство дополнительных парковочных мест, зеленые насаждения, зона для сбора мусора, лавочки и урны.

Источник фото: администрация Наро-Фоминского городского округа

Дизайн и функционал новых площадок — результат совместного творчества архитекторов, а также изучения передового опыта в этой сфере. Площадки устанавливаются на средства местного бюджета и бюджета Московской области.

Местная жительница Наталья Городецкая поблагодарила за новую площадку губернатора области и главу муниципалитета. «Действительно, очень ценное и красивое приобретение для нашего поселка. Здесь будут играть дети, в том числе, мои внуки, здесь будет слышен детский смех», — сказала Наталья Городецкая.

Источник фото: администрация Наро-Фоминского городского округа

Губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области уже пятый год подряд. До конца 2019 года в Наро-Фоминском городском округе в рамках программы будут установлены еще шесть площадок по следующим адресам:

— Наро-Фоминск, улица Брянская дом 2 (тематика «Лес»)

— Калининец, микрорайон Тарасково, дом 2А (тематика «Замок»)

— Наро-Фоминск, улица Брянская, дом 2 (тематика «Замок»)

— село Каменское, улица Центральная, дом 18 (тематика «Космос»)

— Верея, улица Боровская, дом 25 (тематика «Космос»)

— Апрелевка, улица Февральская, дом 55 (тематика «Космос»).