Подмосковье 10 мая 2023, 16:03 Здания бывшей фабрики Ягужинского отреставрируют в Павловской Слободе Министерство имущественных отношений МО

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В Павловской Слободе городского округа Истра реконструируют бывшую суконную фабрику Ягужинского. В министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что 13 строений и около 12 гектаров земли были реализованы на торгах примерно за 211 миллионов рублей.

«По условиям конкурса владелец обязан в течение семи лет провести работы по сохранению выявленных объектов культурного наследия. Главное условие при этом — обозначить охранные зоны и восстановить архитектурный ансамбль фасадов», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Кроме того, реставрация предполагает комплексное развитие территорий и благоустройство набережной реки Истры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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