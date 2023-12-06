06 декабря 2023, 14:52
Здание за 33 миллиона рублей стало самым дорогим лотом на торгах в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Подмосковья определил самый дорогой лот на имущественных торгах за неделю. Им оказалось здание с земельным участком в Ленинском округе.
На аукционах с 27 ноября по 1 декабря самая высокая финальная цена была зафиксирована на продаже здания с участком 15 соток. Лот расположен в поселке Володарского Ленинского городского округа и предназначен под бытовое обслуживание. Стартовая цена составляла 12,6 миллиона рублей, но 19 участников увеличили стоимость в 2,6 раза. Итог — 33 миллиона рублей в год.
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Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
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