Офис врача общей практики построят в селе Саввинская Слобода до конца года | 360°

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11 октября 2022, 12:54

Офис врача общей практики построят в селе Саввинская Слобода до конца года

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Стройготовность здания врача общей практики в селе Саввинская Слобода в Одинцове составила 40%. Его планируют открыть до конца года, сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.

Сейчас на объекте проводят облицовку стен, устраивают коммуникации и устанавливают окна. Над этим трудятся 30 человек и две единицы техники.

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В здании обустроят кабинеты врача общей практики, узкопрофильных специалистов, а также прививочный, процедурный, перевязочный и другие помещения. Помощь там смогут получать 24 пациента в смену.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Он сообщил, что такой запрос власти получали от врачей.

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