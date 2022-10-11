Офис врача общей практики построят в селе Саввинская Слобода до конца года | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Офис врача общей практики построят в селе Саввинская Слобода до конца года

Читать 360tv в

Стройготовность здания врача общей практики в селе Саввинская Слобода в Одинцове составила 40%. Его планируют открыть до конца года, сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.

Сейчас на объекте проводят облицовку стен, устраивают коммуникации и устанавливают окна. Над этим трудятся 30 человек и две единицы техники.

Реклама

В здании обустроят кабинеты врача общей практики, узкопрофильных специалистов, а также прививочный, процедурный, перевязочный и другие помещения. Помощь там смогут получать 24 пациента в смену.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Он сообщил, что такой запрос власти получали от врачей.

0 0 0 0 0 0