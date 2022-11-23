Подмосковье 23 ноября 2022, 12:41 Здание техникума в поселке имени Цюрупы в Воскресенске выставили на торги

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Имущественный комплекс в поселке имени Цюрупы, состоящий из здания бывшего политехнического техникума и земельного участка, выставлен на торги за 4,6 миллиона рублей. Объект продается вместе с бойлерной.

«Здания находятся в плачевном состоянии. Они несут угрозу в связи с аварийностью и привлекают как несовершеннолетних, так и асоциальных личностей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Раньше на улице Октябрьской в поселке имени Цюрупы (Воскресенск) находился колледж. Потенциальный инвестор, который захочет выкупить объект, должен быть готов использовать имущество по назначению, то есть — для образования.

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В состав лота входит бойлерная площадью 78,6 квадратного метра, здание техникума площадью 511,1 квадратного метра и земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Еще один заброшенный имущественный комплекс выставлен на торги в Кратове в Раменском округе. Начальная стоимость объекта составит 111,3 миллиона рублей.

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