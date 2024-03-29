Подмосковье 29 марта 2024, 14:36 Здание театра «ФЭСТ» в Мытищах закрыли на реконструкцию пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищах началась реконструкция театра «ФЭСТ». Реквизит и оборудование уже вывозят, а подрядчик в ближайшее время приступит к выполнению работ. Реконструкция продлится до сентября 2025 года.

Строители модернизируют существующее здание с утеплением кровли, заменой оконных блоков, инженерного и технологического оборудования, конструктивных элементов и входных групп. Обновят мебель, установят дополнительное световое и звуковое оборудование на основной и камерной сценах.

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В театре появятся новые площади благодаря двухэтажной пристройке с двух сторон от основного здания. Здесь разместят складские помещения для реквизита, декораций и костюмов, гримерные, мультимедийная студия, репетиционные залы и помещения для хранения технического оборудования.

Во время строительства часть зеленых насаждений временно уберут. Однако проведут благоустройство территории с высадкой новых деревьев и кустарников, чтобы сохранить зеленый облик сквера.

Масштабная реконструкция проходит в рамках национального проекта «Культура». Обновленный театр «ФЭСТ» откроют 1 сентября 2025 года.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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