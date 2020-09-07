Здание сторожки снесли в микрорайоне Силикат в Котельниках

В рамках работы по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства в Котельниках снесли здание сторожки. Аварийный объект располагался в микрорайоне Силикат, сообщила пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Площадь одноэтажного объекта составляла 20 квадратных метров. В августе 2020 года были проведены работы по демонтажу здания и благоустройству территории. Объект располагался вдоль дороги, после его сноса была решена одна из задач по улучшению облика территории города Котельники», — отметил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Также он добавил, что всего на территории городского округа Котельники было выявлено 11 объектов незавершенного строительства, их них 4 самовольных объекта. Уже снесено и приведено в соответствие семь объектов, что составляет около 64% от общего количества.