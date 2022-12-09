Подмосковье 09 декабря 2022, 23:40 Здание соцзащиты открыли после капремонта в Электростали Публичное достояние

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В здании социальной защиты населения в Электростали стало просторнее, светлее и удобнее. В ходе капитального ремонта здесь заменили все коммуникации, перекрытия и кровлю. В кабинетах провели отделочные работы.

В здание сотрудники переехали уже в новом статусе. Теперь здесь находится Электростальский офис окружного управления социального развития № 4. Он обслуживает пять городов.

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Также в одном из помещений открылся кол-центр Московской области. Сюда поступают звонки, касающиеся социальных вопросов, со всего Подмосковья.

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«Когда вы звоните 122 (6) — это единый номер, на который теперь звонят люди по социальным вопросам, в том числе звонок попадает и в наше здание, и с восьми утра до восьми вечера работают в режиме каждый день сотрудники кол-центра. Очень профессиональные, опытные сотрудники», — сказала заместитель начальника электростальского окружного управления социального развития № 4 Минсоцразвития Ольга Дрыгина.

Еще одно новшество — это сопровождение граждан, которые впервые получили инвалидность. Таким людям назначается персональный помощник — он рассказывает о мерах поддержки, правах и консультирует по любому вопросу.

В конце года к команде управления присоединится социальная служба семейного центра. А в 2023 в здании продолжится ремонт. Рабочие будут приводить в порядок фасад здания.

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