Новое здание школы №3 планируют достроить в Волоколамске к декабрю

Здание готово на 68%. Об этом рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Задействовано свыше 160 рабочих — они проводят кровельные, фасадные работы, отделку помещений и выполняют монтаж инженерных коммуникаций Владимир Локтев.

По словам министра, параллельно благоустраивают внутренний дворик школы. Она сможет принять 550 учеников.

Для ребят и учителей здесь подготовят все удобства. В комплексе расположат лаборатории, спортивный и актовый залы, столовую, библиотеку с медиатекой.

Во внутреннем дворике появятся новые спортивные конструкции с беговыми дорожками, игровыми площадками, тренажерами. А пока школу обустраивают, ребята продолжают обучение в других образовательных учреждениях.

Старый корпус Волоколамской школы № 3 построили более 80 лет назад, но в 2016 году обучение детей запретили из-за аварийного состояния здания. Это сделали по предписанию Роспотребнадзора и требованию прокуратуры.