Здание школы в Озерах отремонтируют до конца года. Его обновят впервые за 60 лет

В этом учебном году учащиеся школы № 2 городского округа Озеры пришли на занятия в обновленное здание образовательного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования. Школу капитально ремонтируют впервые за 60 лет.

Ремонтные работы в здании озерской школы № 2 начались в середине мая 2019-го в рамках реализации нацпроекта «Образование» в соответствии с госпрограммой «Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы.

Как уточнила глава городского округа Озеры Алла Черкасова, к началу нового учебного года было отремонтировано две трети здания. При этом занятия в школе начались без ущерба образовательному процессу.

«Дети учатся в левом, а также в центральном крыле здания в 20 отремонтированных кабинетах. Работают столовая, санузлы, модернизирована входная группа, оборудованная современным пультом охраны, смонтированы системы безопасности. Отмечу, что здание школы было построено в 60-е годы, с тех пор капитального ремонта здесь не проводилось», — напомнила Алла Черкасова.

Сейчас подрядчик работает в правом крыле учреждения образования, входы в который перекрыты в целях безопасности, а работы продолжаются во второй половине дня, когда у детей заканчиваются уроки.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

«В нашей школе обучается 538 детей, это 20 классов. Все занятия проходят в первую смену, — рассказала директор школы Светлана Гускина. — Начинаются в 8 часов, на 15 минут раньше прежнего, чтобы и ремонтные работы, которые проходят во второй половине дня, могли начаться пораньше. Внутри здания стало комфортно и красиво, дети занимаются в отремонтированных классах, питание осуществляется без сбоев».

Ремонт школы руководство муниципалитета держит на контроле. Сейчас проводятся работы по устройству фасада с цветными плитками, уже отремонтировано крыльцо, отмостка, выполнены работы по гидроизоляции фундамента, замене электропроводки и канализации, частично заменена водопроводная система и сантехническое оборудование, отремонтированы внутренние помещения.

Родители будущего выпускника школы Андрея и третьеклассницы Анастасии — Олеся и Виктор Шилины — отметили, что ремонтные работы были проведены основательно, ведь теперь они с трудом узнают свое учебное заведение.

«Школу не узнать, такое ощущение было, как будто в другом здании находимся. Мы очень удивились, все понравилось. Светлые кабинеты, просторные холлы, все новое. Здесь стало приятно находиться. Спасибо коллективу школы, который смог обеспечить учебный процесс без сбоев. Мы рады и с нетерпением ждем, когда ремонт закончится», — поделилась впечатлениями Олеся Шилина.

Большой ремонт должен завершиться в IV квартале 2019 года, и тогда коллектив школы и ученики смогут окончательно почувствовать себя новоселами.

История школы № 2 Озер насчитывает более 100 лет. Школу основали в 1915 году. Это было коммерческое училище, которое просуществовало три года. В 1918 году училище было переименовано в единую трудовую школу, а в 1934-м реорганизовано в среднюю школу. Средняя школа функционировала до 1947 года. Потом была семилетней, восьмилетней, неполной средней. И только в 1993 году снова стала средней. Из-за аварийности школа дважды переезжала из одного здания в другое, при этом не растеряв своего основного назначения и традиций.