Подмосковье 15 ноября 2022, 12:39 Здание сервиса грузовых автомобилей реконструируют в Балашихе к 2023 году

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В городском округе Балашиха, в микрорайоне Салтыковка, проводится реконструкция сервиса по ремонту и техобслуживанию грузовых автомобилей. Уже выдано соответствующее разрешение на строительство. Ожидается, что в новый проект инвестируют 17 миллионов рублей.

Реконструкция технического центра будет проводиться на площади более 1,6 тысячи квадратных метров. Будут сформированы несколько вспомогательных и бытовых помещений, которые расположатся между первым и вторым этажами.

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Появятся новые гардеробные, раздевалки, душевые, другие помещения для персонала — работать там станет гораздо удобнее и комфортнее. Ожидается, что все работы удастся закончить в феврале 2023 года.

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