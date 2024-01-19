Подмосковье 19 января 2024, 11:18 Здание с земельным участком выставили на торги в Сергиевом Посаде ДОМ.РФ

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Имущественный комплекс выставили на торги в Сергиевом Посаде. В его состав вошли продажа здания площадью 468,4 квадратных метра и аренда участка площадью 0,17 гектара. Недвижимость подойдет под коммерческое использование.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, заявки на аукцион будут принимать до 26 февраля, а торги пройдут 1 марта. Начальная цена лота составила 6,75 миллиона рублей.

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Комплекс находится в южной части округа на Клементьевской улице. Место обладает хорошей транспортной доступностью — расстояние до ближайшей остановки составляет 530 метров, а до автомагистрали — проспекта Красной Армии — 500 метров.

ДОМ.РФ ведет активную работу по развитию неиспользуемых участком и объектов в Подмосковье. Так, в сентябре удалось реализовать имущественный комплекс в деревне Чашниково, а в ноябре — в Ногинске.

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