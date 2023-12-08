Подмосковье 08 декабря 2023, 14:18 Здание с участком выставили на торги в Богородском городском округе Комитет по конкурентной политике Московской области

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Аукцион на продажу здания с земельным участком объявили в Богородском городском округе. Принцип торгов заключается в том, чтобы предложить наибольшую цену среди других участников.

Общая площадь здания превышает 250 квадратных метров. Объект расположен на территории участка размером 32 сотки в селе Мамонтово на Набережной улице. Вид разрешенного использования здания — бытовое обслуживание.

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Таким образом, победитель торгов сможет заниматься деятельностью по оказанию бытовых услуг местным жителям. Здесь можно открыть мастерские мелкого ремонта, прачечные, парикмахерские и организовать оказание других услуг. Участок расположен всего в 58 километрах от МКАД.

Начальная стоимость лота составляет 5,7 миллиона рублей. Подать заявки на участие можно до 1 февраля 2024 года, а уже 5 февраля состоится проведение аукциона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач.

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